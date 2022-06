Autriche 1-1 France : Le goal replay du nouveau faux pas des Bleus en Ligue des nations

L'équipe de France concède le nul 1-1 face à l'Autriche lors de son 3e match de la Ligue des nations ! Longtemps menés par un but d’Andreas Weimann, les Bleus ont réagi en fin de match sur un but du remplaçant Kylian Mbappé ! Ils auraient même pu l'emporter sur une barre transversale de l’attaquant français ! Les Tricolores restent en vie dans cette Ligue des nations, mais sont derniers de leur groupe et il n'y a plus beaucoup de jokers... Revivez les meilleurs moments du match avec les commentaires RMC de Jean Rességuié.