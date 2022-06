Autriche - France : "Aucun risque pour la pelouse" affirme la Fédération locale

Le président de la fédération autrichienne, Bernard Neuhold, en conférence de presse: "Comme vous le savez, il y a eu des problèmes avec la pelouse. On a tout analysé. À 17h et 18h30, nous avons eu des réunions. Ce problème a été résolu. Les experts ont publié leur rapport, il n'y a pas de risque. Les séances d'entraînements auront lieux. Demain on pourra jouer le match à guichets fermés."