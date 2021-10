Belgique - France : les Belges détournent la devise française et lancent le choc

Après la victoire - et démonstration de force collective - de l'Espagne face à l'Italie (1-2), la seconde demi-finale de la Ligue des nations va opposer ce jeudi la France à la Belgique à Turin. Coup d'envoi à 20h45 et premières retrouvailles plus de trois ans après la demi-finale de Coupe du monde qui avait fait si mal aux Diables Rouges. Un petit esprit de revanche flotte sur l'Allianz Stadium. Et les Belges ont déjà le choc sur les réseaux sociaux.