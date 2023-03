Coupe du monde : quand Fontaine évoquait son record de buts... et ratait son bus

Just Fontaine, légende du football français, est décédé ce mercredi à l'âge de 89 ans. Il reste à l'heure actuelle - et sans doute pour longtemps encore - le recordman de buts sur une seule édition de Coupe du monde (13 buts en 1958). Il évoquait cette trace en 2006. Et n'était pas forcément persuadé qu'il resterait toujours tout en haut de l'affiche dans ce domaine...