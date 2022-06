Croatie 1-1 France : 6 joueurs formés au PSG au coup d'envoi, "une fierté" pour Rabiot

Mike Maignan, Presnel Kimpembe, Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot, Christopher Nkunku et Moussa Diaby. Tous titulaires face à la Croatie, ils ont aussi un autre point commun : celui d'avoir été formé au PSG (en partie pour Guendouzi parti à 15 ans à Lorient). Plus de la moitié du onze tricolore qui a vécu ses premiers pas dans le même club, c'est assez rare. Et c'est surtout une grosse fierté autant pour les joueurs que les éducateurs parisiens selon Adrien Rabiot.