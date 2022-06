Croatie 1-1 France : "Qui ne rêverait pas de revenir ?", Kamara raconte ses premiers pas en Bleu et affiche ses ambitions

Convoqué pour la première fois pour ce rassemblement de juin, Boubacar Kamara a vécu ses premières minutes en Bleu ce lundi face à la Croatie (1-1). Un peu plus d'une demi-heure disputée pour prendre ses marques et se frotter au plus haut niveau. Avec une seule envie : revenir dans ce groupe et poursuivre sa progression.