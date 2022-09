Danemark 2-0 France : La défaite des Bleus avec les commentaires RMC

La France a perdu 2-0 au Danemark, lors de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des nations. Les Bleus finissent troisièmes de ce groupe 1 de la Ligue A et resteront dans cette poule d'élite la saison prochaine. Revivez les buts et les meilleurs moments de la rencontre avec les commentaires RMC de Jano Rességuié et Fabrice Hawkins. C'était le dernier match des Bleus avant la Coupe du monde au Qatar en novembre.