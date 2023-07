Défaite et coup de boule de Zidane... France - Italie 2006, plus gros traumatisme du foot français ?

9 juillet 2006. Amélie Mauresmo gagne Wimbledon mais a la "malchance" d'être couronnée sur le gazon londonien, le jour de France - Italie, finale du Mondial 2006. Match censé couronner la phase à élimination directe étincelante d'un certain Zinédine Zidane dont c'est le dernier match. Le maestro ouvre le score sur une Panenka mais Materazzi égalise. Ce même Materazzi va être à l'origine d'un coup de boule de Zizou qui va sonner le glas des Bleus finalement battus aux tirs au but. Ce match homérique avec la fin d'une légende tricolore est-elle le plus grand traumatisme du foot français ?