Équipe de France : "Je vais les mettre dans des glaçons" sourit Deschamps sur le duo Benzema - Mbappé

Titulaire face à la Finlande, Kylian Mbappé a une nouvelle fois marqué les esprits avec un but ("Henryesque") et une passe décisive adressée à Karim Benzema entré en seconde période. Les deux compères de l'attaque française se trouve de plus en plus et peaufinent leurs automatismes au fil des rassemblements. Une très grande satisfaction évidemment pour leur sélectionneur Didier Deschamps.