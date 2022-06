Deux matches pour préparer la Coupe du monde... le programme des Bleus jusqu'à la phase de poules au Qatar

Les Bleus ont été décevants dans cette trêve internationale du mois de juin. Nouvelle défaite à domicile face à la Croatie (0-1) qui prive déjà les hommes de Didier Deschamps d'un accesit au Final Four de la Ligue des nations. Dernier objectif désormais : ne pas descendre en Ligue B et préparer au mieux la Coupe du monde... avec deux matches seulement. Ensuite, la compétition commencera et le tenant du titre sera attendu au tournant !