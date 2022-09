Équipe de France : Badiashile, Fofana, Kolo Muani… Deschamps justifie l’arrivée des nouveaux

Didier Deschamps a dévoilé jeudi la liste des joueurs sélectionnés en équipe de France pour les deux dernières journées de la Ligue des nations, programmées les 22 et 25 septembre. Benoît Badiashile, Youssouf Fofana (AS Monaco) et Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) figurent pour la première fois parmi les joueurs convoqués.