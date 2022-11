Equipe de France : Blessé à la cuisse, Benzema est forfait pour l'Australie et incertain pour la suite

Ce samedi à l'entraînement des Bleus, Karim Benzema s'est fait mal tout seul à la cuisse. Notre journaliste Fabrice Hawkins a fait le point dans "L'after foot". L'attaquant des Bleus s'est arrêté net après une course et s'est tout de suite tenu la cuisse. Benzema est forfait pour affronter l'Australie mardi et incertain pour le reste du Mondial.