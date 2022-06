Équipe de France (F) : "Ce qu'il se passe pour les primes, on s'en fout un peu" avoue Bacha

Interrogé sur la différence de primes entre les hommes et les femmes pour l'Euro, la défenseur de l'équipe de France Selma Bacha (21 ans) a avoué que ce sujet n'était pas au cœur de ses préoccupations. "On fait notre métier t on prend du plaisir à se lever le matin, à courir et à toucher le ballon. C'est le plus important. Pour les primes, ce qu'il se passe, on s'en fout un peu" a-t-elle déclarée.