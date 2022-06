Equipe de France : Deschamps explique la différence de profil entre Nkunku et Griezmann

Battue par le Danemark (2-1), puis accrochée par la Croatie (1-1) et l'Autriche (1-1), l'équipe de France voudra renouer avec la victoire lundi face aux Croates, pour la quatrième journée de la Ligue des nations. Didier Deschamps était présent en conférence de presse ce dimanche et est notamment revenu sur la différence entre Antoine Griezmann et Christopher Nkunku.