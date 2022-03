Équipe de France : Deschamps explique son choix d’appeler Clauss et Nkunku

Didier Deschamps était présent en conférence de presse ce jeudi pour annoncer sa liste des joueurs retenus pour les matchs amicaux face à la Côte d'Ivoire (25 mars à Marseille) et l'Afrique du Sud (29 mars à Lille). Le sélectionneur des Bleus a décidé d’appeler pour la première fois Christopher Nkunku et Jonathan Clauss et a expliqué son choix.