Équipe de France : Diacre assure qu'elle ne ferme pas la porte à Le Sommer et Henry (encore) écartées

Une fois de plus, Amandine Henry et Eugénie Le Sommer ne font pas partie de la liste de Corinne Diacre pour les matches face à l'Estonie (22 octobre) et le Kazakhstan (26 octobre). La sélectionneure assure pourtant ne pas totalement leur fermer la porte. A noter dans cette liste, le retour de Kheira Hamraoui après deux ans et demi d'absence.