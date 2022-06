Équipe de France : Fatigué, pas influent... Griezmann inquiète Rothen

"Les grands joueurs doivent confirmer leur statut par leurs performances. Là, les feux sont au rouge pour Griezmann", regrette Jérôme Rothen. "Il montre qu'il est fatigué et il n'arrive plus à sortir la tête de l'eau. Actuellement, l'équipe de France est plus forte avec Nkunku. Si c'est le joueur d'aujourd'hui, oui, ça sera un problème au Mondial.