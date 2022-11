Equipe de France : Freed from Desire nouvel hymne des Bleus ? "La musique est venue comme ça", raconte Varane

C’était le tube des supporters nord-irlandais pendant l’Euro 2016. Et c’est peut-être en train de devenir celui des Bleus au Qatar. C’est sur l'air de "Freed From Desire", de la chanteuse italienne Gala, que les champions du titre en célébré leur belle victoire face au Danemark (2-1), synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Comme en 2018 en Russie, l’ambiance semble au beau fixe dans le groupe tricolore, avec une alchimie réussie entre anciens et plus jeunes, titulaires et remplaçants.