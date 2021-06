Equipe de France : "Il n'y a pas à dire que je suis le plus gentil", Kanté en a marre de son image

Alors qu'on en viendrait quasiment à idolâtrer des footballeurs méchants et engagés, être un joueur gentil n'est pas très bien vu. Et souvent, N'Golo Kanté a été affublé de ce caractère de gentil qui finit par rendre un joueur naïf et faible. Ce dimanche en conférence de presse, le milieu de Chelsea a voulu dire fermement qu'on pouvait l'associer à autre chose que la gentillesse.