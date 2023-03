Équipe de France : "Je serai sur mon téléphone" admet Todibo à la veille de la liste de Deschamps

C'est une liste que beaucoup de possibles bizuths - gardiens ou défenseurs - vont suivre avec attention. Avec les retraites de Lloris, Mandanda et Varane après la Coupe du monde 2022, la liste à venir de Didier Deschamps pour les Pays-bas et l'Irlande devrait s'ouvrir à de nouveaux profils. Jean-Clair Todibo fait partie des outsiders pour prendre un strapontin derrière. Et forcément, celui qui a reçu une pré-convocation suivra cet événement de très près.