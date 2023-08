Equipe de France : Kanté et Pogba encore sélectionnables pour Deschamps

Didier Deschamps a annoncé ce jeudi sa liste de joueurs retenus avec les Bleus pour affronter l’Irlande et l’Allemagne les 7 et 12 septembre. Malgré les absences de N’Golo Kanté et Paul Pogba, les deux joueurs sont encore sélectionnables pour leur coach tricolore.