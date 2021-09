Équipe de France : "L'Euro a fait mal, on n'est pas guéris" reconnait Lloris

"Ça aurait pu être plus catastrophique, on s'est fait peur mais on attend une réaction de chacun", a développé le capitaine des Bleus en conférence de presse. La France reçoit la Finlande après avoir été tenue en échec contre la Bosnie-Herzégovine puis en Ukraine.