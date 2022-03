Équipe de France : Le poster de Clauss dégradé devant le stade du Losc

Le défenseur du RC Lens a été convoqué pour la première fois par Didier Deschamps pour le rassemblement de mars. Les Bleus doivent affronter l'Afrique du Sud ce 29 mars, au stade Pierre-Mauroy, l'antre habituel du Losc. Et le poster de Jonathan Clauss, joueur Sang et Or, a été dégradé avant la rencontre.