Équipe de France : Les arrêts "spectaculaires" de Griezmann à l'entraînement

L'équipe de France s'est trouvée un quatrième gardien de la trempe de Fabien Barthez. À l'entraînement, Antoine Griezmann s'est improvisé, comme il apprécie le faire, en gardien de but. Kingsley Coman, Ousmane Dembélé et Olivier Giroud, tous les trois sur le banc lors du premier match des Bleus à l'Euro 2020 contre l'Allemagne (1-0) ce mardi, ont buté sur le Barcelonais. De quoi faire rougir Mike Maignan, Steve Mandanda et le capitaine Hugo Lloris.