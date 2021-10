Equipe de France : Les Bleus lancent le fonds de dotation "Génération 2018"

Les champions du monde 2018 lancent un fonds de dotation baptisé "Génération 2018" pour soutenir des associations et des projets. Un fonds caritatif, ouvert aux nouveaux joueurs et à d’autres sportifs, dont les contours ont été dévoilés par Hugo Lloris et Raphaël Varane.