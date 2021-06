Equipe de France : Les Bleus ont (enfin) retrouvé leurs supporters

Un an et demi plus tard, les Bleus ont pu savourer le retour de leur public. Face à la Bulgarie, l’équipe de France a joué devant 5000 spectateurs au Stade de France et a fait plaisir à ses fans en l’emportant 3-0. Les joueurs tricolores n’avaient plus joué devant leurs supporters depuis le 14 novembre 2019.