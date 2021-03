Equipe de France : les "conseils" de Deschamps à Dembélé, "l'efficacité se travaille"

L'équipe de France affronte l'Ukraine mercredi à Saint-Denis en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le sélectionneur Didier Deschamps a évoqué le manque d'efficacité d'Ousmane Dembélé, l'attaquant du FC Barcelone et lui a donné quelques conseils pour marquer plus de buts "pour le bien de son club et des Bleus".