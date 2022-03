Équipe de France : Maignan, le gardien qui a déjà conquis l'Italie (et fait oublier Donnarumma à Milan)

Il est l'un des seuls joueurs de l'équipe type du LOSC champion de France à avoir quitté la navire nordiste l'été dernier (en compagnie de Boubakary Soumaré). Moins d'un an après son arrivée à l'AC Milan, Mike Maignan a déjà marqué de son empreinte cette saison 2021/22. Les tifosi ne parlent déjà plus de Donnarumma. Et ses performances en font l'un des meilleurs gardiens européens. Une régularité récompensée par sa première titularisation avec les Bleus ce mardi face à l'Afrique du Sud.