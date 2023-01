Equipe de France : Mandanda annonce la fin de sa carrière internationale

A 37 ans et après 35 sélections en bleu, Steve Mandanda a annoncé ce samedi la fin de sa carrière internationale. Après avoir fêté sa première sélection en 2008, le gardien de but a été champion du monde en 2018 et a atteint les finales de l'Euro 2016 et de la coupe du monde 2022.