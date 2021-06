Équipe de France : Mbappé, Benzema, Kanté... Ils ont martyrisé un adversaire de l'Euro en 2020-2021

Dans certaines situations, l'équipe de France aura un avantage psychologique à l'Euro 2020 puisque Kylian Mbappé, Karim Benzema, Antoine Griezmann, N'Golo Kanté, Hugo Lloris ou encore Olivier Giroud se sont tous les 6, en plus du statut de champion du monde à défendre, distingués face à un de leur adversaire direct (en l'occurrence l'Allemagne et le Portugal). L'exemple le plus frappant : Mbappé a inscrit avec le PSG un doublé salvateur en Ligue des champions à l'Allianz Arena de Munich, qui accueillera ce mardi soir le premier match des Bleus contre l'Allemagne dans le groupe de la mort, sous les yeux de Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Niklas Sule, Thomas Müller et Joshua Kimmich.