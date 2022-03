Équipe de France : "Mbappé vise le record de Ronaldo, pas celui d'Henry" juge Bartoli

Auteur d'un doublé et d'un match plein - encore - face à l'Afrique du sud, Kylian Mbappé prolonge sa saison 2021/22 de très haute volée. Il s'est aussi distingué en évoquant le record de buts marqués chez les Bleus par Thierry Henry (51). Il a déjà réalisé plus de la motiié du parcours à 23 ans (26 réalisations). Mais Marion Bartoli pense que le Parisien vise (beaucoup) plus loin. Et veut aller chercher le record de Cristiano Ronaldo (115).