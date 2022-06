Équipe de France : "On doit punir l'adversaire", les regrets de Digne après le nul rageant en Croatie

Malgré l'ouverture du score d'Adrien Rabiot, les Bleus ont concédé le nul en Croatie (1-1) et n'auront engrangé qu'un point lors de ces deux premiers matches de Ligue des nations. Un bilan évidemment pas à la hauteur même si la prestation à Split a été - un peu - plus rassurante que celle face aux Danois, au Stade de France, vendredi soir. Lucas Digne partage cet avis même s'il a exprimé des regrets. Les Bleus auraient pu (dû) mener plus largement. Et ne pas se faire rejoindre au score.