Equipe de France : Pogba, Benzema, Maignan... les vacances des Bleus

Pendant que certains footballeurs vont jouer les demi-finales de l'Euro 2021 (mardi et mercredi à Londres), les Bleus sont en vacances. De Pogba à Benzema en passant par Zouma et Digne, tour d'horizon de ces moments entre détente et cardio training.