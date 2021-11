Equipe de France : Quel 3e gardien derrière Lloris et Maignan ?

Confrontée à la blessure de Mike Maignan et au faible temps de jeu de Steve Mandanda, Didier Deschamps a du rappeler Benoit Costil, dernier rempart de la 19e défense de Ligue 1, et Alphonse Aréola, remplaçant à West Ham. Les présences des gardiens de Tottenham et de Milan à la prochaine Coupe du monde (en cas de qualification !) sont assurées. Mais qui sera le 3e portier tricolore : un ancien qui connaît déjà la maison ou un petit nouveau ? On a passé en revue le début de saison des principaux candidats.