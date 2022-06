Équipe de France : Quel avenir pour Katoto ? "C'est en cours" confie Diacre

"C'est en cours. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, et elle non plus", a commenté Corinne Diacre en conférence de presse. "Elle va faire en sorte que tout soit réglé le plus vite possible". L'attaquante du PSG arrive en fin de contrat, alors que l'équipe de France s'apprête à disputer l'Euro de football.