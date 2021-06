Équipe de France : Quel programme pour les Bleus après l'Euro 2021 ?

Désillusion pour les finalistes de l'Euro 2016 et champions du monde en titre. Les hommes de Deschamps quittent l'Euro 2021 en huitièmes de finale, battus par la Suisse aux tirs au but. Mais pas le temps de gamberger, la France doit jouer ses 5 derniers matches de qualification à la Coupe du monde 2022 avant la fin de l'année, en septembre et novembre. Entre-temps, elle disputera le Final 4 de Ligue des Nations, à commencer par une demi-finale contre la Belgique...