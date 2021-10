Equipe de France : Son statut, Mbappé… Les petites confidences de Deschamps

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, confie se remettre perpétuellement en cause et ne se considère pas comme intouchable au poste, même s’il regrette les conclusions hâtives après un échec. De plus, le technicien a expliqué sa relation avec Kylian Mbappé et estime que l’attaquant du PSG n’est pas plus difficile qu’un autre à manager.