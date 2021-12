Équipe de France : Stop ou encore ? Deschamps entretient le flou sur son avenir

Le sélectionneur des Bleus semblait décidé à arrêter après la Coupe du monde 2022 et prêt à retrouver un poste sur le banc d'un club... mais Didier Deschamps révèle aujourd'hui avoir refusé des offres. "Je ne ressens pas d'usure, si je pouvais faire 10 ans de plus ce que je fais aujourd'hui, ce serait l'idéal", a-t-il confié à L'Equipe. Des propos contradictoires... et très certainement voulus.