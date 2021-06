Euro 2020 : Les meilleurs trios depuis 1996

L'équipe de France fait son entrée à l'Euro 2020 ce mardi contre l'Allemagne et il en va de même pour son trio très attendu Griezmann-Mbappé-Benzema. Retour sur les exemples à suivre et les meilleurs trios de l'histoire de la plus prestigieuse compétition européenne de football. De grands noms figurent parmi eux dont Alan Shearer, Patrick Kluivert, Fernando Torres, Paul Gascoigne ou encore... Antoine Griezmann (issu de son association avec Olivier Giroud et Dimitri Payet en 2016).