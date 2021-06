Euro 2021 : Le portfolio des 4 matches de l'équipe de France

Revivez le parcours, interrompu plus tôt que prévu, des Bleus à l'Euro avec une sélection de photos marquantes (AFP et Iconsport). La France a défié l'Allemagne, la Hongrie et le Portugal dans le groupe F, avant de chuter en huitième de finale contre la Suisse.