Euro 2021 : Les lauréats du prix "homme du match"

Quarante-cinq joueurs ont obtenu ce prix durant le tournoi. Le dernier étant l'Italien Leonardo Bonucci, buteur lors de la finale contre l'Angleterre. Six joueurs l'ont reçu à deux reprises, dont Chiesa, Kane et Lukaku. Côté Français, Benzema et Pogba ont été primés.