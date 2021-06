Euro 2021 : "Pas une option défensive", Deschamps justifie son 3-5-2 et ses changements à la pause

Didier Deschamps et les Bleus ont vécu un échec cuisant stoppés aux tirs au but par la Suisse (3-3, 5-4 tab). Le sélectionneur français a opté pour un 3-5-2 qui n'a pas du tout fonctionné. Il a rectifié à la pause en faisant rentrer Coman (comme contre le Portugal). Un choix loin d'être défensif pour l'ancien entraîneur de l'OM et Monaco.