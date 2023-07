Euro espoirs : "Les JO ? Pas de raison que je n'y sois pas si je progresse" affirme Chevalier

Très déçu après la sortie de route de l'équipe de France espoirs contre l'Ukraine (1-3), Lucas Chevalier va pouvoir se concentrer sur le repos, des vacances et la reprise avec le LOSC qui viendra assez vite. Forcément dans son esprit, il y a aussi les Jeux olympiques disputés à Paris et pour lequel il sera éligible. C'est un vrai objectif pour le portier des Dogues qui estime qu'une progression lors du prochain exercice ne devrait pas le mettre très loin du but.