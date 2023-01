FFF : Aulas, Keller, Labrune... qui sont les membres du Comex qui peuvent révoquer Le Graët ?

La polémique Zidane - sans doute la plus scandaleuse mais sûrement la plus impactante - aura été celle de trop pour Noël Le Graët plus isolé que jamais. Le président de la FFF est clairement sur un siège éjectable même si son maintien dépend en partie de lui. Il peut décider de partir ou rester. Le seul qui peut en décider autrement : le comité exécutif dont il fait partie. Ils sont 13 membres - sans lui - à pouvoir le révoquer de son poste. Parmi ses membres, des dirigeants bien connus du foot français. Dont certains voudraient déjà convoquer une AG extraordinaire...