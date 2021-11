Coupe du monde : rencontre (presque) sans enjeu côté français mais capitale pour la Finlande

Les Bleus déjà qualifiés pour la Coupe du monde et assurés de la première place du groupe D se rendent en Finlande avec l'envie - tout de même - de rester invaincus dans leur phase de poules et surtout égaler un record d'invincibilité en matches officiels (27 de 1994 à 1997). Mais l'enjeu côté finlandais sera bien plus important. Les hommes de Markku Kaverna peuvent se rapprocher du Qatar en passant par la case barrages. Ils ont même leur destin en mains.