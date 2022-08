Football : "Une tentative d'extorsion en bande organisée", les avocats de Paul Pogba contrent Mathias

Ce samedi soir, Mathias Pogba a promis sur ses réseaux personnels la divulgation d'informations compromettantes à propos de son petit frère Paul, de l'avocate de ce dernier Rafaela Pimenta et de la star du football mondial et coéquipier en équipe de France Kylian Mbappé. Une menace prise au sérieux par le clan du joueur de la Juventus Turin qui a réagi via communiqué ce dimanche matin : "Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s’ajoutent à des menaces et des tentatives d’extorsion en bande organisée contre Paul Pogba. Les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies il y a un mois et il n’y aura plus d’autres commentaires par rapport à l’enquète en cours."