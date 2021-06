France 1-0 Allemagne : Courbis et Charbonnier ne comprennent pas les sceptiques

L'équipe de France lance son Euro 2020 par une victoire, en Allemagne face à la Mannschaft. Dominés dans le jeu, les Bleus ont été plus efficaces. Et si certains s'inquiètent du jeu proposé, Courbis et Charbonnier remettent les pendules à l'heure.