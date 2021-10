France 2-1 Espagne : But de Mbappé "valable, mais esprit du jeu bafoué" juge un ex-arbitre

L’ancien arbitre Bruno Derrien a répondu à RMC Sport au lendemain de la finale de Ligue des Nations remportée par les Bleus. Une victoire notamment acquise grâce au but de Mbappé, qui a provoqué la colère de l'Espagne. Car si le but est bel et bien valable, la Roja réclame un hors-jeu et s'insurge contre le règlement...