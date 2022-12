France 3-1 Pologne : Giroud dépasse Henry, les Bleus en quarts… Le goal replay du match

La France se qualifie avec la manière pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 portés par un très grand Kylian Mbappé et un Olivier Giroud en mode record. Les Français font un très bon résultat et se rassurent encore plus avant les quarts. L'Angleterre ou le Sénégal affrontera les Bleus.