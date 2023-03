France 4-0 Pays-Bas : Doublé de Mbappé, penalty arrêté par Maignan, la soirée parfaite des Bleus

L'équipe de France a surclassé les Pays-Bas 4-0, pour le début des éliminatoires à l'Euro 2024 ce vendredi. Griezmann, Upamecano et Mbappé (2) ont marqué et le nouveau gardien des Bleus Mike Maignan a arrêté un penalty. Revivez cette soirée parfaite avec les commentaires RMC de Jano Rességuié et Fabrice Hawkins.